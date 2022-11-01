Саудовская Аравия и США ждут "неизбежной атаки" со стороны Ирана

Издание ссылается на некоторых официальных лиц в США и Саудовской Аравии, которые отмечают, что целый ряд стран уже повысил уровень боеготовности своих войск. Поводом для атак Ирана может стать позиция Тегерана, который считает, что протесты в стране, связанные с убийством молодой девушки Махсы Амини, были спланированы Вашингтоном, Эр-Риядом, Лондоном и Иерусалимом. При этом атаки могут быть совершены не только по объектам в Саудовской Аравии, но и Иракском Курдистане.