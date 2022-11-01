Саудовская Аравия и США ждут "неизбежной атаки" со стороны Ирана
WSJ: Саудовская Аравия передала США данные о "неизбежной атаке" Ирана
Саудовская Аравия передала США разведданные о "неизбежной атаке" по объектам на территории королевства со стороны Ирана, пишет Wall Street Journal.
Издание ссылается на некоторых официальных лиц в США и Саудовской Аравии, которые отмечают, что целый ряд стран уже повысил уровень боеготовности своих войск. Поводом для атак Ирана может стать позиция Тегерана, который считает, что протесты в стране, связанные с убийством молодой девушки Махсы Амини, были спланированы Вашингтоном, Эр-Риядом, Лондоном и Иерусалимом. При этом атаки могут быть совершены не только по объектам в Саудовской Аравии, но и Иракском Курдистане.
Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. В полиции нравов же утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.
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