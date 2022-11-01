Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в детский сад

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад по ул. Красногоровской Петровского района города. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

"Украинские каратели снова обстреляли Петровский район Донецка. Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по ул. Красногоровской. Масштабы разрушений устанавливаются", — написал он.