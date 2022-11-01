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1 ноября, 18:17

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в детский сад

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад по ул. Красногоровской Петровского района города. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

"Украинские каратели снова обстреляли Петровский район Донецка. Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по ул. Красногоровской. Масштабы разрушений устанавливаются", написал он.

Губернатор Старовойт: ВСУ с помощью дронов атаковали подстанцию в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ с помощью дронов атаковали подстанцию в Курской области

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле одного из приграничных сёл. По его словам, повреждение получил трёхэтажный дом.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Шандрыголов

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