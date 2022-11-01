США не заметили переброску Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию

Белый дом не обладает доказательствами информации о переброске Россией гиперзвукового оружия на территорию Белоруссии. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развёрнуты в Белоруссии", — заявил Кирби.

Он также заметил, что Белоруссия не демонстрирует заинтересованности вступать в СВО, однако развёртывание совместной группировки войск с РФ может быть использовано для отвлечения украинских военных от событий на фронте.