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1 ноября, 18:16

США не заметили переброску Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию

Белый дом не обладает доказательствами информации о переброске Россией гиперзвукового оружия на территорию Белоруссии. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развёрнуты в Белоруссии", — заявил Кирби.

Он также заметил, что Белоруссия не демонстрирует заинтересованности вступать в СВО, однако развёртывание совместной группировки войск с РФ может быть использовано для отвлечения украинских военных от событий на фронте.

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ТАСС / Минобороны РФ

Артур Белкин

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