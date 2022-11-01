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1 ноября, 17:57

"Что она несёт?!": Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории после слов о России и Китае

<p>Обложка © Getty Images / EuropaNewswire / Gado, Pool</p>

Обложка © Getty Images / EuropaNewswire / Gado, Pool

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок приобрести карту и учебник истории. Дипломат посмеялась над главой ведомства из-за призыва не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в Центральной Азии во время недавнего турне по региону — 31 октября она была с визитом в Казахстане, 1 ноября — в Узбекистане.

"Что она несёт? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Захарова ответила Кулебе после слов об обязательствах России по зерновой сделке

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Артур Белкин

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