"Что она несёт?!": Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории
Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории после слов о России и Китае
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок приобрести карту и учебник истории. Дипломат посмеялась над главой ведомства из-за призыва не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в Центральной Азии во время недавнего турне по региону — 31 октября она была с визитом в Казахстане, 1 ноября — в Узбекистане.
"Что она несёт? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что Мария Захарова уличила президента Украины Владимира Зеленского в стремлении начать ядерное противостояние в мире и его шантаже этим стран Запада.