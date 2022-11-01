"Что она несёт?!": Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок приобрести карту и учебник истории. Дипломат посмеялась над главой ведомства из-за призыва не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в Центральной Азии во время недавнего турне по региону — 31 октября она была с визитом в Казахстане, 1 ноября — в Узбекистане.