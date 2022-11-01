В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия

Первый комитет Генассамблеи ООН не поддержал проект резолюции России с предложением по модернизации "Механизма генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия".

Соавторами документа были Белоруссия, Никарагуа, Китай и Венесуэла. В тексте резолюции предлагалось запросить мнение государств – членов ООН о нынешнем состоянии принципов и процедур расследования фактов применения такого вооружения, а также возможной необходимости их актуализации. За проект голосовало 30 государств, 65 — против, 77 воздержались.