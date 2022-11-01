В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия
Первый комитет Генассамблеи ООН не поддержал проект резолюции России с предложением по модернизации "Механизма генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия".
Соавторами документа были Белоруссия, Никарагуа, Китай и Венесуэла. В тексте резолюции предлагалось запросить мнение государств – членов ООН о нынешнем состоянии принципов и процедур расследования фактов применения такого вооружения, а также возможной необходимости их актуализации. За проект голосовало 30 государств, 65 — против, 77 воздержались.
Ранее группа стран из Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Китая, Кубы, Никарагуа, Сирии и России призвала ООН задействовать механизм статьи 6 Конвенции о биологическом оружии. Сообщается, что причиной послужили американские биолаборатории на Украине.
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