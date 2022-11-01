"Получается очень здорово": Путин похвалил Кубань за хороший урожай
Путин похвалил Краснодарский край за хороший урожай
Президент России Владимир Путин похвалил Краснодарский край за хороший урожай во время беседы с главой региона Вениамином Кондратьевым. Он отметил, что субъект всегда задаёт темп, стандарты и показывает планку, к которой нужно стремиться.
"Я вас хочу поздравить с этим результатом, всех, кто работает в селе, вообще в Краснодарском крае, всех тружеников села Краснодарского края. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах — он задаёт темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Это получается очень здорово", — заявил российский лидер.
В свою очередь губернатор отметил, что на Кубани зафиксирован хороший урожай винограда, а в регионе появляются свои питомники.
"У нас количество виноградников увеличилось на 18%. И винограда в этом году 240 тысяч тонн, а это примерно 35–40 миллионов бутылок вина! Практически половину потребности вина в нашей стране мы выполняем", — рассказал он президенту.
Ранее Путин поручил правительству проработать создание в России круглогодичных морских курортов. Они должны быть созданы до 2035 года.
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