"Получается очень здорово": Путин похвалил Кубань за хороший урожай

Президент России Владимир Путин похвалил Краснодарский край за хороший урожай во время беседы с главой региона Вениамином Кондратьевым. Он отметил, что субъект всегда задаёт темп, стандарты и показывает планку, к которой нужно стремиться.

"Я вас хочу поздравить с этим результатом, всех, кто работает в селе, вообще в Краснодарском крае, всех тружеников села Краснодарского края. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах — он задаёт темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Это получается очень здорово", — заявил российский лидер.

В свою очередь губернатор отметил, что на Кубани зафиксирован хороший урожай винограда, а в регионе появляются свои питомники.

"У нас количество виноградников увеличилось на 18%. И винограда в этом году 240 тысяч тонн, а это примерно 35–40 миллионов бутылок вина! Практически половину потребности вина в нашей стране мы выполняем", — рассказал он президенту.