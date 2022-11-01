Путин поручил проработать создание круглогодичных морских курортов в России

"Правительству РФ: представить предложения по созданию к 2035 году на территории РФ федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на приём не менее 10 млн человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов)", — отмечается в тексте сообщения.