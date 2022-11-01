Путин поручил проработать создание круглогодичных морских курортов в России
Президент России Владимир Путин поручил кабмину предоставить предложения по созданию в стране круглогодичных морских курортов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: представить предложения по созданию к 2035 году на территории РФ федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на приём не менее 10 млн человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов)", — отмечается в тексте сообщения.
Ранее Лайф писал, что в Дагестане на побережье Каспийского моря планируется построить курортный комплекс на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, который станет аналогом Сочи.
ТАСС / Валерий Шарифулин