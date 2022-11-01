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1 ноября, 17:09

Путин поручил проработать создание круглогодичных морских курортов в России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину предоставить предложения по созданию в стране круглогодичных морских курортов, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ: представить предложения по созданию к 2035 году на территории РФ федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на приём не менее 10 млн человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов)", — отмечается в тексте сообщения.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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