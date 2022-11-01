Габулов назвал ключевой момент матча "Локомотив" – ЦСКА и похвалил Акинфеева
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил действия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который справился с выходом один на один во время матча 15-го тура РПЛ против "Локомотива". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"На мой взгляд, ключевой эпизод всего матча произошёл на 26-й минуте при счёте 1:0 в пользу армейцев. Марадишвили выскочил один на один с голкипером по центру штрафной. У него было и время, и пространство для того, чтобы исполнить и забить гол. Но Игорь поступил очень хитро. Сначала сократил дистанцию, а потом начал падать, делать подкат раньше времени, чем и смутил игрока "Локо", который просто не ожидал такого развития событий", — отметил Габулов.
По словам Габулова, полузащитник "Локомотива" запутался из-за таких действий Акинфеева и начал пытаться его обыграть, однако капитан армейцев сумел выставить ногу, выбить мяч и сохранить свои ворота "на замке".
Ранее Лайф рассказывал, что гол Хесуса Медины помог ЦСКА переиграть в столичном дерби "Локомотив" со счётом 1:0 в рамках 15-го тура РПЛ. По итогам первого круга команда Владимира Федотова занимает третье место в турнирной таблице, тогда как железнодорожники идут 14-ми.
ПФК ЦСКА