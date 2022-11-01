Ветеринар назвала причины расправы стаффорда-убийцы над хозяином с эпилепсией

Ветеринарный врач Наталья Юферева рассказала в беседе с Лайфом, что могло привести к нападению стаффорда на москвича с эпилепсией. Является ли причиной порода собаки, сказать сложно, поскольку нужно учитывать, как питомец воспринимал хозяина раньше и не проявлял ли владелец жестокость.

"Тут к породе большой вопрос, так неадекватно отреагировать могла собака любой породы. Другой вопрос, что нанести серьёзные повреждения стаффорд, конечно, может больше, чем собака другой породы", — заметила ветврач.

Если стаффорда держали в страхе, то его могло спровоцировать непривычное для собаки поведение хозяина во время приступа: конвульсии, пена, кровь. По словам ветеринара, это похоже на некий выброс агрессии у притеснённого животного, потому что "добродушный пёс в хорошем контакте не отреагирует никак или будет жалеть, плакать, облизывать, страдать".

"Может быть, это не хозяина собака, может быть, собака женщины. Надо смотреть, какие взаимоотношения были у них. Бывает ревность. Когда она воспитана этой женщиной, бывает, они охраняют вплоть до того, что проявляют агрессию. Животному пытаются объяснить его место в теперешней стае, что оно на ступеньку ниже спускается. Собака не всегда это принимает", — резюмировала ветврач.