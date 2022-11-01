В Москве стаффорд учуял кровь и загрыз хозяина-эпилептика во время приступа

В Москве стаффордширский терьер загрыз своего хозяина, у которого случился приступ эпилепсии. О трагедии сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источники.

Всё произошло 28 октября в доме на Синявинской улице. У 37-летнего мужчины случился эпилептический припадок, во время него он случайно прикусил язык. По словам сожительницы погибшего, собака учуяла запах крови, набросилась на хозяина и вцепилась ему в шею. Когда женщина схватила электрошокер и прогнала пса, мужчина был уже мёртв.