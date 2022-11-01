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1 ноября, 15:28

В Москве стаффорд учуял кровь и загрыз хозяина-эпилептика во время приступа

В Москве стаффордширский терьер загрыз своего хозяина, у которого случился приступ эпилепсии. О трагедии сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источники.

Всё произошло 28 октября в доме на Синявинской улице. У 37-летнего мужчины случился эпилептический припадок, во время него он случайно прикусил язык. По словам сожительницы погибшего, собака учуяла запах крови, набросилась на хозяина и вцепилась ему в шею. Когда женщина схватила электрошокер и прогнала пса, мужчина был уже мёртв.

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Ранее сообщалось, что стая бездомных собак напала на четверых детей недалеко от жилых домов в Сызрани. В результате два мальчика госпитализированы с рваными ранами ног, двое других после амбулаторного лечения направлены домой.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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