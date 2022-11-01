"Кровь течёт, палец повреждён": Две собачницы затеяли драку после конфликта в подъезде

В Подмосковье две владелицы собак подрались около подъезда жилого дома. Одна из женщин обратилась после инцидента в полицию. Её также отвезли на скорой в травмпункт. Пострадавшая рассказала телеканалу "360", с чего начался конфликт.

По её словам, драка произошла в дневное время в Химках, женщина отправилась гулять с собакой породы джек-рассел-терьер. Конфликт начался из-за того, что маленькая собака её соседки бродила без поводка и мешала выходу из подъезда. Хозяйка питомца не реагировала на просьбы убрать его.

"Вместо того чтобы её забрать, она подошла, пнула мою собаку, начала орать матом, чтобы я убиралась отсюда, что я тут стою, почему я ей мешаю разговаривать… Я ей ответила, что живу в этом доме и имею право тут находиться", — рассказала пострадавшая.

Словесная перепалка продолжилась, и женщина решила снять всё происходящее на камеру телефона. В какой-то момент соседка начала более агрессивно себя вести. В итоге конфликт продолжился уже на улице — там джек-рассел-терьер испражнился на газоне, и это весьма не понравилось громкой соседке. Завязалась драка.

"У меня кровь течёт, у меня палец повреждён, у меня выпали наушники, она на них наступила. Она забежала в подъезд, спряталась... Потом я пошла в полицию, из полиции уехала в скорой в травмпункт", — пожаловалась пострадавшая собачница.

В скорой заподозрили сотрясение мозга, однако позже диагноз не подтвердился. Пострадавшая рассказала, что её тошнило и кружилась голова. Врачи диагностировали две колотые раны, вероятно от ключей, и множественные ссадины на руках. Как выяснилось позже, агрессивная женщина и пострадавшая являются соседками по этажу. Первая недавно переехала в этот дом.