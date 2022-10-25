Два десятка собак изгрызли лицо мёртвой хозяйки-кинолога в Москве
Жуткую находку обнаружил житель столицы: придя домой к возлюбленной, он увидел её тело с изуродованным лицом. Нос был откушен, а кожа лица обглодана. Как пишет Пятый канал, "кровавую маску" погибшей сделали четвероногие друзья, которых она разводила.
По данным издания, на момент трагедии в квартире находилось двадцать собак. Погибшая, как известно, работала кинологом. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Это не первый случай, когда домашние питомцы начинают питаться телом умершего владельца. В июне двадцать мейн-кунов две недели питались телом мёртвой женщины под Ростовом. Похожий случай произошёл спустя месяц на Урале: собаки и кошки две недели ели тела умерших хозяев.
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