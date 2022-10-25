Два десятка собак изгрызли лицо мёртвой хозяйки-кинолога в Москве

Жуткую находку обнаружил житель столицы: придя домой к возлюбленной, он увидел её тело с изуродованным лицом. Нос был откушен, а кожа лица обглодана. Как пишет Пятый канал, "кровавую маску" погибшей сделали четвероногие друзья, которых она разводила.