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25 октября, 14:08

Два десятка собак изгрызли лицо мёртвой хозяйки-кинолога в Москве

Жуткую находку обнаружил житель столицы: придя домой к возлюбленной, он увидел её тело с изуродованным лицом. Нос был откушен, а кожа лица обглодана. Как пишет Пятый канал, "кровавую маску" погибшей сделали четвероногие друзья, которых она разводила.

По данным издания, на момент трагедии в квартире находилось двадцать собак. Погибшая, как известно, работала кинологом. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Соседи нашли тело 20-летней девушки благодаря крикам её оголодавшей кошки

Соседи нашли тело 20-летней девушки благодаря крикам её оголодавшей кошки

Это не первый случай, когда домашние питомцы начинают питаться телом умершего владельца. В июне двадцать мейн-кунов две недели питались телом мёртвой женщины под Ростовом. Похожий случай произошёл спустя месяц на Урале: собаки и кошки две недели ели тела умерших хозяев.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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