Клинтон решила через суд взыскать с Трампа 1,06 миллиона долларов

Экс-кандидат в президенты США и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон требует через суд взыскать с бывшего президента Дональда Трампа и его адвокатов 1,06 миллиона долларов. Заявление связано с подачей иска против неё, который она считает необоснованным, — в нём политик обвиняется в попытке оказать влияние на итоги выборов 2016 года.

С иском Клинтон ознакомилось агентство Блумберг. Оно напоминает, что в марте Трамп подал судебный иск на Клинтон и руководство Демократической партии, обвинив их в стремлении повлиять на исход выборов путём распространения ложных сведений о его сговоре с Россией. Окружной суд США в сентябре иск отклонил, постановив, что заявление подано поздно и не подкреплено доказательствами. Трамп в ответ подал апелляцию.

Теперь же Клинтон намерена взыскать миллион долларов в качестве компенсации судебных издержек, которые понесли она, её президентская кампания и ряд прочих ответчиков в результате искового требования Трампа.