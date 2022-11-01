Максакова поддержала бежавшую в Израиль Пугачёву и призвала её к более решительным шагам

Оперная певица Мария Максакова поддержала российскую эстрадную певицу Аллу Пугачёву в её нелестных высказываниях о российской власти. Артистка считает, что Примадонна должна предпринять ещё "более решительные шаги" и быть жёстче в своих заявлениях, поскольку до сих пор оказывает влияние на умы россиян.

Она отметила, что Пугачёва "разорвала близкие отношения с российской властью" и пытается продать свои активы в стране, включая дворец в деревне Грязи.

"Понимаю, что у неё эмоциональная привязанность ко всему этому. Я сама находилась в сложном положении, потому что у меня отбирала всё моя семья, толкала к ошибочным решениям. К этому были подключены мои старшие дети-манкурты. Алла совершает ошибку дальнейшим молчанием", — цитирует Максакову StarHit.