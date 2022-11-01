Макрон осудил решение России о приостановке зерновой сделки
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил недовольство по поводу решения России приостановить сделку по вывозу зерна с Украины после атаки дронов на корабли ЧФ. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров французского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Президенты обсудили вопрос приостановки Россией участия в реализации соглашений о вывозе украинского зерна морским коридором. Президент Франции осудил одностороннее решение России, которое наносит ущерб мировой продовольственной безопасности", — говорится в заявлении.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
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Getty Images / Antoine Gyori