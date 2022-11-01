Макрон осудил решение России о приостановке зерновой сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил недовольство по поводу решения России приостановить сделку по вывозу зерна с Украины после атаки дронов на корабли ЧФ. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров французского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.