Неспокойный 2022 год принёс на отечественный рынок труда целый спектр новых профессий и способов заработка. Первый из таких пришёл к нам из далёкого прошлого. Речь идёт о "челноках" или, как их называют сейчас, байерах. Одна из них — Наталья. В беседе с ЕАН она рассказала, как пересылает из Казахстана в Россию продукцию ушедших после начала спецоперации брендов.

"Цена рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности покупки, её веса, как правило, к цене товара я ещё беру процент от стоимости товара (это вознаграждение) + цена доставки. То есть мне заказывают, например, одежды на 40 тыс. рублей, ещё примерно 6–7 тыс. я беру как вознаграждение, ещё примерно 1200 рублей — доставка из Астаны", — рассказала она.

Помимо одежды в Россию хлынул поток купленных в Казахстане автомобилей. За восемь месяцев этого года количество таких увеличилось в 35 раз. При этом напрямую купить новое авто россиянину в РК сложно, так как многие дилеры боятся вторичных санкций. Из-за этого все действуют следующим образом: гражданин Казахстана покупает авто и за процент передаёт его россиянину.

"Возьмём Land Cruiser Prado 2022 года, который в Казахстане россиянин может купить за четыре-пять миллионов рублей, а в России продать за семь-восемь миллионов рублей. Даже если он его в РК купит за пять миллионов, заплатит за услугу, за перевозку, и автомобиль обойдётся даже в шесть миллионов рублей, это всё равно выгодно, так как чистая прибыль будет около двух миллионов рублей", — считают предприниматели.

Помимо этого, предприимчивые граждане научились извлекать прибыль из паники на фоне частичной мобилизации. Среди уральских водителей появилась профессия "подвозчика поближе к границе". Они готовы довезти вас до рубежей Казахстана за вознаграждение. По словам жителя Москвы, который пытался перейти один из КПП, ажиотаж на месте отчасти был искусственным.

"Он был создан искусственно — желанием местных заработать денег на год вперёд. Они по встречке провозили проплаченные машины ближе к началу пробки, и таким образом основная очередь длиной в семь километров могла за день сдвинуться на несколько сотен метров, не более. Сумма за услугу варьировалась вплоть до 100 тыс. рублей, в среднем — 25 тыс. рублей за один километр пробки", — поделился он.

Последним следствием эпохи СВО являются консультанты по релокации. Здесь речь идёт о целом спектре услуг для физических и юридических лиц. Например, можно перевезти за границу свой бизнес или продать оставшийся в России ценный актив.