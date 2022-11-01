Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 18:02

Финляндия и Швеция не исключили размещения ядерного оружия у границ с Россией

Bloomberg: Финляндия и Швеция допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией

Власти Финляндии и Швеции допустили размещение ядерного оружия НАТО на своих территориях после вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, глава кабмина Финляндии Санна Марин, говоря о вероятности размещения ядерного оружия, заявила, что Хельсинки не будут просить Североатлантический альянс отказаться от размещения баз и вооружений на территории страны. Она также сообщила, что её мнение разделяет и шведский коллега Ульф Кристерссон.

"Для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах, и иметь одинаковые взгляды, и принять все условия НАТО", — сказал он.

Вместе с этим глава Вооружённых сил Швеции Микаэль Байден рекомендовал Стокгольму на начальном этапе воздерживаться от каких-либо оговорок относительно сотрудничества в области ядерного оружия. По его словам, "проведение красных линий" ещё до членства создаёт некоторые препятствия и трения.

Как Москва отреагирует на размещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции
Как Москва отреагирует на размещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

Как уже сообщал Лайф, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО, подготовленный министерствами иностранных дел, обороны, внутренних дел и канцелярией президента, не исключает размещение ядерного оружия на территории республики. Между тем протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс уже ратифицировали 28 из 30 членов блока.

BannerImage

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Финляндия
  • швеция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar