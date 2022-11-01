Финляндия и Швеция не исключили размещения ядерного оружия у границ с Россией

Власти Финляндии и Швеции допустили размещение ядерного оружия НАТО на своих территориях после вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, глава кабмина Финляндии Санна Марин, говоря о вероятности размещения ядерного оружия, заявила, что Хельсинки не будут просить Североатлантический альянс отказаться от размещения баз и вооружений на территории страны. Она также сообщила, что её мнение разделяет и шведский коллега Ульф Кристерссон.

"Для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах, и иметь одинаковые взгляды, и принять все условия НАТО", — сказал он.