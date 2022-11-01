Финляндия и Швеция не исключили размещения ядерного оружия у границ с Россией
Bloomberg: Финляндия и Швеция допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
Власти Финляндии и Швеции допустили размещение ядерного оружия НАТО на своих территориях после вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, глава кабмина Финляндии Санна Марин, говоря о вероятности размещения ядерного оружия, заявила, что Хельсинки не будут просить Североатлантический альянс отказаться от размещения баз и вооружений на территории страны. Она также сообщила, что её мнение разделяет и шведский коллега Ульф Кристерссон.
"Для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах, и иметь одинаковые взгляды, и принять все условия НАТО", — сказал он.
Вместе с этим глава Вооружённых сил Швеции Микаэль Байден рекомендовал Стокгольму на начальном этапе воздерживаться от каких-либо оговорок относительно сотрудничества в области ядерного оружия. По его словам, "проведение красных линий" ещё до членства создаёт некоторые препятствия и трения.
Как уже сообщал Лайф, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО, подготовленный министерствами иностранных дел, обороны, внутренних дел и канцелярией президента, не исключает размещение ядерного оружия на территории республики. Между тем протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс уже ратифицировали 28 из 30 членов блока.
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