Премьер-министр Саксонии (федеральная земля Германии), представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер назвал историческим беспамятством желание оборвать с Россией все дипломатические и экономические отношения. По его словам, по вопросу энергопоставок следует придерживаться иной политики.

"Это ответ на заявления наподобие "никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией": я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным", — сказал Кречмер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал n-tv.

По его словам, с Россией нельзя обрывать перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам, наоборот, необходимо поддерживать производство и индустрию с помощью энергоносителей, от чьих поставок страна зависит, по конкурентоспособной цене.

Причём премьер уверен, что в этом не поможет даже СПГ, поскольку сильный энергетический голод будет влиять на рост конкуренции. В связи с этим стоит подумать об отечественном (сланцевом) газе и о том, чтобы "не уничтожать перспективы".