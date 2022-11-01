Макрон обещал Зеленскому помощь в укреплении ПВО Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским помочь Украине укрепить противовоздушную оборону и подготовиться к зиме. Об этом рассказали в Елисейском дворце.
"Эмманюэль Макрон подтвердил полную готовность Франции усилить военную поддержку Украины, в частности в том, что касается противовоздушной обороны. <...> Президент республики также выразил решимость помочь Украине подготовиться к приближению зимы в связи с ущербом инфраструктуре электроснабжения и водоснабжения страны", — отмечается в заявлении.
Ранее лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и экс-кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян заявил, что армия Франции страдает из-за снабжения Киева оружием и деньгами. По его словам, Пятая республика помогает украинским военным даже при значительном дефиците средств для своей обороны.
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