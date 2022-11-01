Макрон обещал Зеленскому помощь в укреплении ПВО Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским помочь Украине укрепить противовоздушную оборону и подготовиться к зиме. Об этом рассказали в Елисейском дворце.

"Эмманюэль Макрон подтвердил полную готовность Франции усилить военную поддержку Украины, в частности в том, что касается противовоздушной обороны. <...> Президент республики также выразил решимость помочь Украине подготовиться к приближению зимы в связи с ущербом инфраструктуре электроснабжения и водоснабжения страны", — отмечается в заявлении.