Московские врачи пришили отрубленную дровоколом кисть 16-летнему подростку
Столичные врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова пришили отрубленную электрическим дровоколом кисть 16-летнему подростку. Об этом сообщил Департамент здравоохранения города Москвы.
Как рассказал завотделением реконструктивной микрохирургии больницы Александр Александров, реплантации сами по себе являются крайне тяжёлыми операциями, а в данном случае всё усложнялось ещё и тем, что рука была отсечена на уровне пястных костей.
"В этом месте структуры, значимые для функции всех пальцев, — сухожилия, мышцы, сосуды и нервы, — расположены слишком близко друг к другу, а значит, требуется более тонкая хирургическая работа, чтобы не только их сшить, но и обеспечить условия для их дальнейшего функционирования", — пояснил врач.
Сложнейшая шестичасовая операция проводилась в несколько этапов. Сначала костные структуры кисти сопоставили и зафиксировали металлическими спицами, сшили повреждённые сухожилия, вены, артерии и запустили кровоток. А в конце соединили повреждённые нервы и восстановили мышечную структуру. Причём врачи говорят, что пациенту крайне повезло, что его быстро госпитализировали, а саму отрезанную кисть перевозили в пластиковом контейнере с водой и льдом.
В итоге всё завершилось благополучно, сейчас подросток уже отдыхает дома и набирается сил. Восстановленная кисть даже начала понемногу двигаться, и скоро ему должны снять металлофиксаторы. Однако несмотря на это, на возвращение чувствительности может уйти до полугода.
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ТАСС / Антон Новодережкин