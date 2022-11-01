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1 ноября, 14:41

Московские врачи пришили отрубленную дровоколом кисть 16-летнему подростку

Столичные врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова пришили отрубленную электрическим дровоколом кисть 16-летнему подростку. Об этом сообщил Департамент здравоохранения города Москвы.

Как рассказал завотделением реконструктивной микрохирургии больницы Александр Александров, реплантации сами по себе являются крайне тяжёлыми операциями, а в данном случае всё усложнялось ещё и тем, что рука была отсечена на уровне пястных костей.

"В этом месте структуры, значимые для функции всех пальцев, — сухожилия, мышцы, сосуды и нервы, — расположены слишком близко друг к другу, а значит, требуется более тонкая хирургическая работа, чтобы не только их сшить, но и обеспечить условия для их дальнейшего функционирования", — пояснил врач.

Сложнейшая шестичасовая операция проводилась в несколько этапов. Сначала костные структуры кисти сопоставили и зафиксировали металлическими спицами, сшили повреждённые сухожилия, вены, артерии и запустили кровоток. А в конце соединили повреждённые нервы и восстановили мышечную структуру. Причём врачи говорят, что пациенту крайне повезло, что его быстро госпитализировали, а саму отрезанную кисть перевозили в пластиковом контейнере с водой и льдом.

В итоге всё завершилось благополучно, сейчас подросток уже отдыхает дома и набирается сил. Восстановленная кисть даже начала понемногу двигаться, и скоро ему должны снять металлофиксаторы. Однако несмотря на это, на возвращение чувствительности может уйти до полугода.

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А ранее Лайф писал, что в Рязани женщине отрезали ногу после того, как на неё наехал автобус. 51-летняя женщина садилась в транспорт, однако в какой-то момент оказалась под колесом и получила открытый перелом левой голени. В итоге пострадавшая с травматическим шоком была доставлена в городскую больницу скорой медицинской помощи, где ей провели операцию.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер

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