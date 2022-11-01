На Урале отец забрал из морга не тот чёрный мешок и похоронил незнакомца вместо сына

В городе Богдановиче Свердловской области семья похоронила 38-летнего мужчину, а позже узнала, что это был абсолютно чужой человек. О случившемся сообщает e1.ru.

Ещё 26 августа местный егерь Станислав Лазуков уехал в лес из своего охотничьего домика в Туринском районе, но домой не вернулся. После долгих поисков, пишет издание, спасатели нашли тело мужчины, но оно было изуродовано: руки объедены, а голова успела мумифицироваться. В конце октября отец и родные егеря пришли в морг Туринской центральной больницы за его телом.

"Нам сказали, что в морге он лежит один в чёрном мешке. С нами были сотрудники ритуального дома "Ангел", труп мы забирали сами, сопровождающих морга и больницы с нами не было. Нам только на санпропускнике дали ключ и сказали: "Идите забирайте тело в чёрном мешке слева". Оказалось, труп был не один", — поделилась родственница Лазукова.

В итоге семья забрала не тот пакет и похоронила тело. Путаница через пару дней обнаружилась, и пришлось делать перезахоронение. В больнице нашли оправдание, мол, в морге также работают судмедэксперты СК РФ, поэтому учёт поступающих тел ведётся ведомствами отдельно. А значит, клиника даже не была в курсе, что скончавшихся оказалось в помещении больше. "Это же был труп судебный, его выдаёт судебный медик, больница здесь ни при чем", — сказал главврач.