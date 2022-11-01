Под Липецком родители выпили пива с 15-летним сыном и получили срок

В Липецкой области на три года осудили родителей, которые решили позвать 15-летнего сына выпить с ними пива, а тому после этого стало плохо. Подробности истории сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в тот момент, когда подросток хотел отправиться гулять. Родители же распивали пенный напиток и предложили сыну составить им компанию. От такого предложения мальчик отказаться не смог. В итоге ребёнок выпил более литра пива, из-за чего ему стало плохо, он начал задыхаться. Вместо таблеток от аллергии мать дала ему средство от алкозависимости. В результате всё закончилось звонком в скорую.

Приехавшие врачи спасли мальчика, а через некоторое время с визитом нагрянули сотрудники полиции. Оказалось, что из-за проблем с алкоголем родители уже были ограничены в правах, а подобная история происходит с ними не впервые. Учитывая все эти факты, суд приговорил супругов к трём годам ограничения свободы.