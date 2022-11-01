Под Липецком родители выпили пива с 15-летним сыном и получили срок
В Липецкой области осудили родителей, которые предложили сыну выпить с ними пива
В Липецкой области на три года осудили родителей, которые решили позвать 15-летнего сына выпить с ними пива, а тому после этого стало плохо. Подробности истории сообщает SHOT.
Инцидент произошёл в тот момент, когда подросток хотел отправиться гулять. Родители же распивали пенный напиток и предложили сыну составить им компанию. От такого предложения мальчик отказаться не смог. В итоге ребёнок выпил более литра пива, из-за чего ему стало плохо, он начал задыхаться. Вместо таблеток от аллергии мать дала ему средство от алкозависимости. В результате всё закончилось звонком в скорую.
Приехавшие врачи спасли мальчика, а через некоторое время с визитом нагрянули сотрудники полиции. Оказалось, что из-за проблем с алкоголем родители уже были ограничены в правах, а подобная история происходит с ними не впервые. Учитывая все эти факты, суд приговорил супругов к трём годам ограничения свободы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе детский день рождения закончился достаточно неприятным инцидентом для одного присутствовавшего на нём мальчика: во время фокуса шестилетнему ребёнку обожгли руки.
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