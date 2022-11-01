Российские учёные создали цифровой прототип человеческого уха
Российские учёные создали цифровой аналог человеческого уха, который может в полной мере распознавать речь, в том числе различные аббревиатуры, редко встречающиеся слова и фразы. Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет-2030" Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
"Наш математический аппарат отличается от аналогов детальным соответствием устройству внутреннего уха человека при распознавании критических частот речи. Вероятностные механизмы, на которых построены существующие системы распознавания речи, у нас играют только вспомогательную роль", — рассказал РИА "Новости" замдиректора ЦК НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" ТУСУР Антон Конев.
В результате исследований и проведённых испытаний им удалось добиться довольно эффективного результата, ведь погрешность представленного устройства в четыре раза меньше, чем у прочих мировых аналогов. Причём изобретение можно взять за основу в создании системы определения личности, а также благодаря нему управлять техникой голосом.
Теперь перед учёными стоит задача обеспечения безопасности устройства. В настоящее время специалисты работают над аутентификацией, чтобы защитить его от мошенников, благодаря чему в будущем можно будет без проблем управлять "умным домом" и прочими программами.
Кстати, ранее китайская компания Xiaomi презентовала первого робота-гуманоида CyberOne, который способен ориентироваться в пространстве, помогать по дому, распознавать эмоции людей и даже дарить цветы. Модель также может отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций. В компании уверены, что в будущем он может стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения.
Новости
Немцам раскрыли наглый обман производителей, уменьшивших туалетную бумагу до смешных размеров
сегодня в 14:15
Клишас счёл неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
сегодня в 14:11
Учёные воссоздали лицо "загадочного вампира Новой Англии", умершего 200 лет назад
сегодня в 14:04
Freepik