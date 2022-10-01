Илон Маск заставил прототип робота-гуманоида Optimus станцевать
Илон Маск показал прототип человекоподобного робота, который станцевал и помахал
Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus, который вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал. Презентация состоялась на мероприятии "День искусственного интеллекта в Tesla".
Илон Маск представил прототип человекоподобного робота. Видео © Twitter / Tesla Owners Silicon Valley
По словам Маска, робот может переносить вещи и даже поливать цветы, но "предстоит ещё много работы, чтобы улучшить Optimus и испытать его". В компании рассчитывают получить окончательный результат через 5–10 лет. Глава Tesla уверен, что робот в итоге станет "невероятным и просто сногсшибательным" и обойдётся покупателям дешевле автомобиля — менее чем в 20 тысяч долларов.
Маск добавил, что использовались компоненты, разработанные Tesla, — аккумуляторная батарея, система чипов, приводы для управления конечностями, а также в роботе установят систему автопилота, применяемую на выпускаемых предприятием электромобилях.
Напомним: о работе над человекоподобным роботом Optimus Маск сообщил ещё в августе 2021 года. Робот будет иметь человеческий рост, способность поднимать до 20 килограммов веса, а также брать на себя часть бытовых задач. Однако презентация откладывалась и состоялась только сейчас.
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Twitter / Tesla Owners Silicon Valley