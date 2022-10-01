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1 октября, 12:33

Илон Маск заставил прототип робота-гуманоида Optimus станцевать

Илон Маск показал прототип человекоподобного робота, который станцевал и помахал

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus, который вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал. Презентация состоялась на мероприятии "День искусственного интеллекта в Tesla".

Илон Маск представил прототип человекоподобного робота. Видео © Twitter / Tesla Owners Silicon Valley

По словам Маска, робот может переносить вещи и даже поливать цветы, но "предстоит ещё много работы, чтобы улучшить Optimus и испытать его". В компании рассчитывают получить окончательный результат через 5–10 лет. Глава Tesla уверен, что робот в итоге станет "невероятным и просто сногсшибательным" и обойдётся покупателям дешевле автомобиля — менее чем в 20 тысяч долларов.

Маск добавил, что использовались компоненты, разработанные Tesla, — аккумуляторная батарея, система чипов, приводы для управления конечностями, а также в роботе установят систему автопилота, применяемую на выпускаемых предприятием электромобилях.

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Напомним: о работе над человекоподобным роботом Optimus Маск сообщил ещё в августе 2021 года. Робот будет иметь человеческий рост, способность поднимать до 20 килограммов веса, а также брать на себя часть бытовых задач. Однако презентация откладывалась и состоялась только сейчас.

Обложка ©

Twitter / Tesla Owners Silicon Valley

Татьяна Миссуми

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