Немцам раскрыли наглый обман производителей, уменьшивших туалетную бумагу до смешных размеров

Немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст раскрыл на примере туалетной бумаги уловку производителей товаров, уменьшающих размеры продукции ради сдерживания цены. Его злободневное выступление о шринкфляции было показано в эфире ZDF.

"Это как понимать вообще? Мой зад не стал меньше. Давайте тогда сразу туалетную бумагу размером с почтовую марку делать!" — высмеял комик ситуацию.

Он рассказал, что ранее упаковка туалетной бумаги весила 80 граммов и продавалась за 75 евроцентов, сейчас в ней 60 граммов, а стоимость — 95 евроцентов (около 57 рублей. — Прим. Лайфа). Товар подорожал на 69%, сделал вывод немец. Хейст добавил, что подобные метаморфозы происходят и с другой продукцией, а инфляция набирает обороты.

"Это катастрофа! <…> Тогда конфеты "Возьми две!" будут называться "Возьми одну!", одеколон № 4711 станет № 4610, а вместо конфет "Толстячок" будут "Кожа да кости", — пошутил он.