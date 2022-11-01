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1 ноября, 14:15

Немцам раскрыли наглый обман производителей, уменьшивших туалетную бумагу до смешных размеров

Немецкий комик Хейст указал на "туалетную" катастрофу в Германии из-за шринкфляции

Немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст раскрыл на примере туалетной бумаги уловку производителей товаров, уменьшающих размеры продукции ради сдерживания цены. Его злободневное выступление о шринкфляции было показано в эфире ZDF.

"Это как понимать вообще? Мой зад не стал меньше. Давайте тогда сразу туалетную бумагу размером с почтовую марку делать!" — высмеял комик ситуацию.

Он рассказал, что ранее упаковка туалетной бумаги весила 80 граммов и продавалась за 75 евроцентов, сейчас в ней 60 граммов, а стоимость — 95 евроцентов (около 57 рублей. — Прим. Лайфа). Товар подорожал на 69%, сделал вывод немец. Хейст добавил, что подобные метаморфозы происходят и с другой продукцией, а инфляция набирает обороты.

"Это катастрофа! <…> Тогда конфеты "Возьми две!" будут называться "Возьми одну!", одеколон № 4711 станет № 4610, а вместо конфет "Толстячок" будут "Кожа да кости", пошутил он.

10 примеров, когда производители хотели всех обмануть, но опытные покупатели поставили их на место

10 примеров, когда производители хотели всех обмануть, но опытные покупатели поставили их на место

Ранее сообщалось, что в детских садах Германии перед родителями ставят серьёзный вопрос: повышать цены на питание, отказаться от мяса или снижать качество еды? Из-за роста цен многим придётся обойтись без горячих обедов.

Обложка ©

Getty Images / Daniel Schäfer / picture alliance

Татьяна Миссуми

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