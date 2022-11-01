Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы в Турцию с 1 декабря и будет летать в Стамбул, Анталью и Аланию. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Рейсы в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен начнутся 1 декабря 2022 года и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт Стамбул стартуют 21 декабря и также будут ежедневными", — говорится в сообщении.

В Аланию компания начнёт летать три раза в неделю с 24 декабря, а в соседнюю Анталью — четырежды в неделю с 23 декабря. На сайте "Победы" уже началась продажа билетов на рейсы. Все они будут выполняться из столичного аэропорта Внуково.