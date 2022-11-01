Концентрация выше нормы почти в 300 раз: Вода в реке Томи превратилась в тягучий мазут

Река Томь в закрытом городе Северске Томской области в последние дни похожа на ручей из мазута. И это неудивительно, ведь по результатам проверки содержание нефтепродуктов на отдельных участках превышено почти в 300 раз. О ситуации в телеграм-канале рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Река Томь в Северске стала похожа на мазут из-за высокого содержания нефтепродуктов. Видео © t.me / Светлана Радионова

Радионова рассказала, что в ведомство обратились обеспокоенные жители региона и подкрепили заявление видеодоказательством. Они пожаловались, что река Томь стала похожа на тягучий мазут, а на берегу скопились густые остатки чёрного вещества.

"Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязнённую реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено в 286 раз!" — сообщила глава Росприроднадзора.

Вся информация была передана из федерального округа в Северск для ликвидации последствий. Как заверила Радионова, виновные будут найдены и привлечены к ответственности.