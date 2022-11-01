Учёные доказали опасность развития болезни Альцгеймера из-за ковыряния в носу

Австралийские учёные из Университета Гриффита выяснили, что ковыряние в носу или выдёргивание оттуда волос увеличивает риск развития деменции. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Согласно выводам авторов работы, микрофлора носовой полости идеально подходит для развития бактерий, которые способны увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. Дело в том, что между полостью носа и мозгом проходит нерв, через который в нервную систему могут проникать бактерии хламидии пневмонии, в результате чего мозг начинает выделять амилоидный белок. Именно он считается одним из ключевых показателей деменции.

Учёные доказали это в эксперименте на мышах, но считают, что человека выводы тоже касаются. Им предстоит провести исследование на людях, чтобы подтвердить гипотезу. Несмотря на то что полные доказательства не собраны, исследователи призвали не ковырять в носу и не вырывать оттуда волоски, ведь вместо этого можно использовать специальные бритвы.