У Анастасии Волочковой нашли долг за ЖКХ в 300 тысяч рублей

Известную российскую балерину Анастасию Волочкову обвинили в неуплате счетов за ЖКХ. Как пишет РИА ФАН, за коммуналку в квартире Петербурга артистка задолжала уже более 300 тысяч рублей, а все попытки управляющей компании ТСЖ "Итальянская улица, дом 4" связаться с хозяйкой и решить этот вопрос оказались тщетны. Не помогают ни контакты с её представителями, ни обращения в суд.

Танцовщица купила квартиру площадью 196 квадратных метров, расположенную в исторической части города, ещё в 2001 году. Руками дизайнеров и строителей она пыталась слепить из неё что-то в стиле сказки, которая по итогу закончилась судебным иском. Строители заявили, что Волочкова не захотела выполнять свои обязательства и не выплатила 76 тысяч долларов.

Причём в отремонтированном жилище балерина прожила совсем не долго и решила переехать в Москву. Квартира же была выставлена на продажу. Вот только покупатели всё не находились, а цена стремительно падала с 250 до 89 миллионов рублей. В итоге теперь она сдаётся за полмиллиона в месяц. Причём, как отмечается в объявлении, в эту сумму входят и коммунальные платежи.

Стоит отметить, что разногласия между Волочковой и ТСЖ возникли ещё давно. Причём при обращении в Красногорский городской суд УК уже выиграла иск более чем на полмиллиона. Сейчас же задолженность артистки составляет 300 тысяч рублей.