Пробки могут стать причиной тревожности и проблем со здоровьем, заявил психолог

Практически каждый человек хоть раз в жизнь оказывался в пробке — в качестве водителя или пассажира. Как оказалось, в них можно потерять не только время, но и здоровье, ведь в такие моменты осуществляется воздействие на психическое и физическое состояние. Преподаватель департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета Игорь Белогруд в беседе с "Газетой.ru" рассказал, почему так происходит.

По словам эксперта, находясь в пробке, водитель пребывает в стрессе, так как чувствует себя бессильным. Мозг начинает работать гораздо быстрее и перебирать множество плохих ситуаций, которые могут произойти, например опоздание. Специалист также подчеркнул, что в пробках больше нервничают мужчины — 60%, нежели женщины — 10%.

"В пробках часто можно встретить людей, которые испытывают гнев, мышечное напряжение, возбуждение или нервозность — симптомы, которые в долгосрочной перспективе также могут оказать негативное влияние на наш организм. Например, проблемы со сном, артериальное давление и даже сердечно-сосудистые заболевания могут стать следствием постоянного пребывания в пробках", — сказал он.

Ещё одно неожиданное последствие частого нахождения в транспортном заторе — быстрый набор веса. Некоторые в пробках заедают стресс чем-нибудь вкусным, а другие таким образом просто убивают время. Чтобы избежать печальных последствий, Белогруд рекомендует прибегать к "практикам преодоления", которые помогут значительно снизить уровень напряжения.