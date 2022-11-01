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1 ноября, 13:28

В Ейске спасли кошку Мику, которая 2 недели провела в повреждённом при падении Су-34 доме

<p>Спасённая спецслужбами Ейска кошка Мика. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/BublikRomanEisk" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> BublikRomanEisk</a></p>

Спасённая спецслужбами Ейска кошка Мика. Обложка © t.me / BublikRomanEisk

Спасатели нашли кошку, которая с 17 октября находилась в квартире дома в Ейске, повреждённого после падения военного самолёта Су-34. О чудесном спасении несчастного животного рассказал в своём телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик.

Кошка Мика. Фото © t.me / BublikRomanEisk

Кошка Мика. Фото © t.me / BublikRomanEisk

"Сейчас наши доблестные спасатели нашли кошку Мику, которая находилась в квартире третьего подъезда с 17 октября!" — рассказал чиновник.

Глава Ейского района уточнил, что сейчас с питомцем всё в порядке, но животное по-прежнему напугано.

Многодетная семья из семи человек погибла в результате падения самолёта в Ейске

Многодетная семья из семи человек погибла в результате падения самолёта в Ейске

Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.


Ирина Фальке

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