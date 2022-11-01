В Ейске спасли кошку Мику, которая 2 недели провела в повреждённом при падении Су-34 доме

Спасатели нашли кошку, которая с 17 октября находилась в квартире дома в Ейске, повреждённого после падения военного самолёта Су-34. О чудесном спасении несчастного животного рассказал в своём телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик.

Кошка Мика. Фото © t.me / BublikRomanEisk

"Сейчас наши доблестные спасатели нашли кошку Мику, которая находилась в квартире третьего подъезда с 17 октября!" — рассказал чиновник.