В Ейске спасли кошку Мику, которая 2 недели провела в повреждённом при падении Су-34 доме
Спасённая спецслужбами Ейска кошка Мика. Обложка © t.me / BublikRomanEisk
Спасатели нашли кошку, которая с 17 октября находилась в квартире дома в Ейске, повреждённого после падения военного самолёта Су-34. О чудесном спасении несчастного животного рассказал в своём телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик.
Кошка Мика. Фото © t.me / BublikRomanEisk
"Сейчас наши доблестные спасатели нашли кошку Мику, которая находилась в квартире третьего подъезда с 17 октября!" — рассказал чиновник.
Глава Ейского района уточнил, что сейчас с питомцем всё в порядке, но животное по-прежнему напугано.
Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.