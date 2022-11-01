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1 ноября, 13:26

Матч сборных РФ и Таджикистана будут судить арбитры из Узбекистана во главе с Танташевым

Судить товарищеский матч между сборными Таджикистана и России будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

"Главным арбитром встречи будет 38-летний рефери ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана, который входит в элитную категорию арбитров АФК. Ему на линиях будут помогать его соотечественникиассистенты рефери ФИФА 40-летний Тимур Гайнуллин и 35-летний Андрей Цапенко", говорится в тексте.

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Напомним, встреча команд запланирована на вечер 17 ноября на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ" с 18:00 по московскому времени.

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pfl.uz

Татьяна Миссуми

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