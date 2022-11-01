Матч сборных РФ и Таджикистана будут судить арбитры из Узбекистана во главе с Танташевым

Судить товарищеский матч между сборными Таджикистана и России будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

"Главным арбитром встречи будет 38-летний рефери ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана, который входит в элитную категорию арбитров АФК. Ему на линиях будут помогать его соотечественники — ассистенты рефери ФИФА 40-летний Тимур Гайнуллин и 35-летний Андрей Цапенко", — говорится в тексте.