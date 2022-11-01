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1 ноября, 13:31

Россиянам объяснили, чем опасна "нафтизиновая" зависимость

Врач Добрецов рассказал, как сосудосуживающие капли могут навредить здоровью

Многие люди годами пользуются сосудосуживающими каплями от насморка, не подозревая, что они вызывают зависимость и могут сильно навредить здоровью. Доктор медицинских наук, лор-хирург, заведующий кафедрой оториноларингологии РГСУ Константин Добрецов рассказал "Вестям Подмосковья" об обратной стороне такой продукции. По его словам, капли нельзя использовать дольше десяти дней.

"Это связано с тем, что назальные спреи воздействуют на альфа-адренорецепторы полости носа... Постоянное раздражение этих рецепторов приводит к их истощению, сокращения раковин не происходит. Самостоятельно регуляция полости носа перестаёт работать, а для должного эффекта с помощью сосудосуживающих капель нужно увеличение дозы препарата. Возникает так называемая нафтизиновая зависимость", пояснил он.

Людям с зависимостью от глазных капель посоветовали не лечить её самостоятельно

Людям с зависимостью от глазных капель посоветовали не лечить её самостоятельно

Врач подчеркнул, что сосудосуживающие капли могут привести даже к гипертонии. Дело в том, что они влияют на сосуды в сердце, что повышает давление. По словам Добрецова, во врачебной практике бывали случаи, когда люди годами сидели на таких препаратах, после чего долго не могли выявить причину повышенного артериального давления. Помимо этого, у любителей таких спреев часто диагностируют медикаментозный ринит, процесс лечения которого может привести человека на операционный стол.

"Лечение медикаментозного ринита может быть консервативным и хирургическим. Для этого используются местные глюкокортикостероиды, спреи с морской водой, физиопроцедуры. Если лечение не приносит должного результата, то проводят операцию — вазотомию", добавил врач.

Важно понимать, что видов насморка и его характеристик может быть много, поэтому перед применением тех или иных лекарств всегда нужно проконсультироваться со специалистом.

Лайф уже писал о последствиях бесконтрольного приёма таких капель. Отоларинголог Крюков также не рекомендует использовать их часто, предупреждая о возможном полнокровии в носовых раковинах.

Обложка ©

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Матвей Шандрыголов
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