Техники обольщения Хюррем: 8 приёмов, перед которыми не устоит ни один мужчина

Манипуляциям в отношениях не место. Но почему бы не подтолкнуть мужчину к решению стать парой, обольстив его? Простая наложница Хюррем, которую все в гареме ненавидели и пытались изжить со свету, смогла не просто обратить внимание султана Сулеймана на себя, но и стать его любимой хасеки-султан. Какими техниками и приёмами пользовалась Роксолана? Рассказываем про самые безобидные, но действенные манипуляции, которые помогут влюбить в себя любого мужчину.

Покажите, что вы особенная

Отличный приём обольщения — показать, что вы особенная. Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"

В мире, где мужчины избалованы женским вниманием, не так уж и просто заявить о себе. Как же быть? Первым шагом необходимо найти в себе изюминку — то, что отличает вас от большинства девушек вокруг. Сыграйте на внешности или рискните вытворить что-то необычное. Хюррем, например, только оказавшись в гареме, в первый же день обратила внимание Сулеймана на себя. Она сначала выкрикнула имя султана, а потом притворилась, что упала в обморок. А кто поймал её в этот момент? Верно, будущий муж. Поэтому при обольщении первым делом нужно заинтересовать объект обожания — это уже упростит задачу, и влюбить мужчину в себя будет проще.

Демонстрируйте зависимость от мужчины

Ничто не тешит мужское самолюбие лучше, чем осознание, что именно он является лидером в паре. Пусть даже такие мысли подселила в голову будущего партнёра женщина. Поэтому, пытаясь кого-то соблазнить и влюбить в себя, показывайте нежную сторону, пусть избранник почувствует себя героем и придёт вам на помощь. Мужчинам очень нравится кого-то спасать — вот и покажите незащищённость, нужду в его опеке. Выступая рыцарем, способным быть сильным для дамы, он и сам вскоре начнёт тянуться к вам, чтобы снова ощутить чувство превосходства над соперниками.

Будьте яркой, позитивной и немного сумасшедшей

Мужчинам нравятся позитивные и яркие личности — покажите избраннику всю себя. Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"

Когда удалось привлечь внимание мужчины, поддерживайте образ "не такой, как все". Для этого ярко наряжайтесь, красуйтесь перед избранником, излучайте добро и позитив. Показывайте ему, насколько с вами приятно быть вместе. И, конечно же, не забывайте про капельку сумасшествия. Пока все другие девушки вокруг только и думают, как показывать себя исключительно с хорошей и правильной стороны, затмите их жаждой жить здесь и сейчас. Танцуйте на улице, громко смейтесь, предлагайте необычные места для прогулок.

Но при этом сохраняйте загадочность

Да, раскрывать все секреты сразу не стоит. Вы можете быть достаточно честной и дружелюбной с понравившимся мужчиной, чтобы не вызвать чувства недоверия. Скрытных дам никто не любит: такие вызывают подозрения. А вот некая таинственность в девушке кавалеров манит. Интерес с каждой встречей у партнёра будет лишь расти. Вскоре мужчина сам начнёт предпринимать попытки по завоеванию женщины-загадки, желая узнать секрет и сделать своей.

Не скрывайте тёплых чувств к мужчине

Действенный приём обольщения от Хюррем: не скрывать тёплых чувств к мужчине. Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"

Ещё одна беспроигрышная техника обольщения Сулеймана у Хюррем звучала так: показывать султану любовь и не скрывать тёплых чувств. Несмотря на достаточно большое количество жён и наложниц в гареме, именно с Роксоланой султан чувствовал умиротворение и покой. Почему? Хюррем не стеснялась хвалить и поддерживать любимого, показывала привязанность и красиво говорила о том, что чувствует. Кавалеры всегда очень ценят и дорожат теми женщинами, которые в нужное время делают первый шаг навстречу им.

Проявляйте интерес к работе парня лишь изредка

Постоянно спрашивая о его успехах в работе, вы можете только оттолкнуть мужчину. Кавалер запросто посчитает интерес в свою сторону совсем не симпатией, увидит скрытые мотивы — мол, женщина ищет выгоду. Так что справляться о делах можно, но не перегибайте с этой темой. С любимой кавалер хочет в первую очередь быть расслабленным и спокойным, а не пересказывать рабочие дела, снова ощущая стресс. Хюррем принимала иногда участие в политической деятельности, но никогда особо не давила на Сулеймана с разговорами о его обязанностях.

Создавайте необычные совместные воспоминания

Создать необычные совместные воспоминания — быстрый способ влюбить мужчину. Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"

Мужчины на самом деле так же впечатлительны, как и дамы. Один из безотказных и рабочих способов влюбить в себя и обольстить — запомниться избраннику. Если вы яркая и открытая, позитивная и игривая — это хорошо, но мало. Постарайтесь стать в его жизни неповторимой. Создайте с понравившимся кавалером особенные моменты, которые тот ещё долго будет вспоминать с теплотой и улыбкой. Поцелуи под дождём, свидания на крыше, пикники в горах или выходные вдали от цивилизации. Как только мужчина поймёт, что такую, как вы, он никогда больше не встретит, то и отпускать не захочет.

Не конфликтуйте открыто с друзьями и семьёй избранника