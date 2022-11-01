Техники обольщения Хюррем: 8 приёмов, перед которыми не устоит ни один мужчина
Добиться любви султана Сулеймана было тяжело, но Хюррем смогла подобрать ключик. Какими уловками и приёмами пользовалась наложница, чтобы стать одной из жён халифа? Собрали самые действенные.
Манипуляциям в отношениях не место. Но почему бы не подтолкнуть мужчину к решению стать парой, обольстив его? Простая наложница Хюррем, которую все в гареме ненавидели и пытались изжить со свету, смогла не просто обратить внимание султана Сулеймана на себя, но и стать его любимой хасеки-султан. Какими техниками и приёмами пользовалась Роксолана? Рассказываем про самые безобидные, но действенные манипуляции, которые помогут влюбить в себя любого мужчину.
Покажите, что вы особенная
Отличный приём обольщения — показать, что вы особенная. Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"
В мире, где мужчины избалованы женским вниманием, не так уж и просто заявить о себе. Как же быть? Первым шагом необходимо найти в себе изюминку — то, что отличает вас от большинства девушек вокруг. Сыграйте на внешности или рискните вытворить что-то необычное. Хюррем, например, только оказавшись в гареме, в первый же день обратила внимание Сулеймана на себя. Она сначала выкрикнула имя султана, а потом притворилась, что упала в обморок. А кто поймал её в этот момент? Верно, будущий муж. Поэтому при обольщении первым делом нужно заинтересовать объект обожания — это уже упростит задачу, и влюбить мужчину в себя будет проще.
Демонстрируйте зависимость от мужчины
Ничто не тешит мужское самолюбие лучше, чем осознание, что именно он является лидером в паре. Пусть даже такие мысли подселила в голову будущего партнёра женщина. Поэтому, пытаясь кого-то соблазнить и влюбить в себя, показывайте нежную сторону, пусть избранник почувствует себя героем и придёт вам на помощь. Мужчинам очень нравится кого-то спасать — вот и покажите незащищённость, нужду в его опеке. Выступая рыцарем, способным быть сильным для дамы, он и сам вскоре начнёт тянуться к вам, чтобы снова ощутить чувство превосходства над соперниками.
Будьте яркой, позитивной и немного сумасшедшей
Мужчинам нравятся позитивные и яркие личности — покажите избраннику всю себя. Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"
Когда удалось привлечь внимание мужчины, поддерживайте образ "не такой, как все". Для этого ярко наряжайтесь, красуйтесь перед избранником, излучайте добро и позитив. Показывайте ему, насколько с вами приятно быть вместе. И, конечно же, не забывайте про капельку сумасшествия. Пока все другие девушки вокруг только и думают, как показывать себя исключительно с хорошей и правильной стороны, затмите их жаждой жить здесь и сейчас. Танцуйте на улице, громко смейтесь, предлагайте необычные места для прогулок.
Но при этом сохраняйте загадочность
Да, раскрывать все секреты сразу не стоит. Вы можете быть достаточно честной и дружелюбной с понравившимся мужчиной, чтобы не вызвать чувства недоверия. Скрытных дам никто не любит: такие вызывают подозрения. А вот некая таинственность в девушке кавалеров манит. Интерес с каждой встречей у партнёра будет лишь расти. Вскоре мужчина сам начнёт предпринимать попытки по завоеванию женщины-загадки, желая узнать секрет и сделать своей.
Не скрывайте тёплых чувств к мужчине
Действенный приём обольщения от Хюррем: не скрывать тёплых чувств к мужчине. Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"
Ещё одна беспроигрышная техника обольщения Сулеймана у Хюррем звучала так: показывать султану любовь и не скрывать тёплых чувств. Несмотря на достаточно большое количество жён и наложниц в гареме, именно с Роксоланой султан чувствовал умиротворение и покой. Почему? Хюррем не стеснялась хвалить и поддерживать любимого, показывала привязанность и красиво говорила о том, что чувствует. Кавалеры всегда очень ценят и дорожат теми женщинами, которые в нужное время делают первый шаг навстречу им.
Проявляйте интерес к работе парня лишь изредка
Постоянно спрашивая о его успехах в работе, вы можете только оттолкнуть мужчину. Кавалер запросто посчитает интерес в свою сторону совсем не симпатией, увидит скрытые мотивы — мол, женщина ищет выгоду. Так что справляться о делах можно, но не перегибайте с этой темой. С любимой кавалер хочет в первую очередь быть расслабленным и спокойным, а не пересказывать рабочие дела, снова ощущая стресс. Хюррем принимала иногда участие в политической деятельности, но никогда особо не давила на Сулеймана с разговорами о его обязанностях.
Создавайте необычные совместные воспоминания
Создать необычные совместные воспоминания — быстрый способ влюбить мужчину. Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"
Мужчины на самом деле так же впечатлительны, как и дамы. Один из безотказных и рабочих способов влюбить в себя и обольстить — запомниться избраннику. Если вы яркая и открытая, позитивная и игривая — это хорошо, но мало. Постарайтесь стать в его жизни неповторимой. Создайте с понравившимся кавалером особенные моменты, которые тот ещё долго будет вспоминать с теплотой и улыбкой. Поцелуи под дождём, свидания на крыше, пикники в горах или выходные вдали от цивилизации. Как только мужчина поймёт, что такую, как вы, он никогда больше не встретит, то и отпускать не захочет.
Не конфликтуйте открыто с друзьями и семьёй избранника
Бывает, что люди не слишком нравятся друг другу. Но, если хотите завладеть сердцем мужчины, точно не стоит открыто противостоять его родственникам или друзьям. Те имеют особое влияние на партнёра в начале ваших отношений или когда к этому всё только идёт. Исключите риск провала и оставайтесь милой в глазах дорогих для избранника людей. А если хотите пожаловаться парню на кого-то, подбирайте слова особенно аккуратно, чтобы не оскорбить его приятелей или семью.
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"Великолепный век". Режиссёр Дурул Тайлан, сценарист Мерал Окай / Kinopoisk.ru