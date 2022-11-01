Медведев: Лишь полная победа РФ на Украине является гарантией от глобального конфликта

Только полная победа России на Украине сможет предотвратить глобальный конфликт, к которому мир подталкивают страны Запада. Такое мнение в своём телеграм-канале выразил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

По его словам, в ином случае мир получит победу Украины в конфликте, а целью киевского режима является "возврат всех ранее принадлежавших ей территорий", которые являются частью РФ. Это, в свою очередь, — угроза существованию России и распад страны, а значит, прямой повод для применения одного из пунктов "Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

"И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", — написал Медведев.