Новак: Россия приступила к обследованию повреждённых "Северных потоков"

Россия только приступила к обследованию газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые оказались повреждены в результате диверсий. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Официальных бумаг нет ещё пока. Ещё идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Они только приступили к работе", — отметил Новак в беседе с журналистами.

