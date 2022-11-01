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1 ноября, 13:47

Новак: Россия приступила к обследованию повреждённых "Северных потоков"

Россия только приступила к обследованию газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые оказались повреждены в результате диверсий. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Официальных бумаг нет ещё пока. Ещё идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Они только приступили к работе", — отметил Новак в беседе с журналистами.


Путин назвал уничтожение "Северных потоков" запредельным шагом Запада

Путин назвал уничтожение "Северных потоков" запредельным шагом Запада

Напомним, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков". По его словам, специалисты компании обнаружили две воронки — глубиной три и пять метров. Путин заметил, что вырвана труба длиной 40 метров. Произошедшее с "Северными потоками" он назвал террористической атакой.

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Forsvaret.dk

Александра Вишнякова

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