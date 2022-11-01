Автовладельцев призвали не экономить при выборе зимней резины

При покупке зимней резины лучше отказаться от экономии, отдав предпочтение новому продукту. Такое мнение телеканалу "Санкт-Петербург" высказал главный редактор одного из автомобильных изданий Максим Фёдоров. Дело в том, что шины — "скоропортящийся" продукт, особенно если говорить о зимней резине. Поэтому лучше не рассматривать бывшие в употреблении варианты.

Максим Фёдоров объяснил, почему не стоит экономить на зимней резине. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Резина со временем иссыхается. Очень важно, чтобы она была мягкой — именно фрикционные свойства определяются мягкостью резины. В новых шинах эти свойства попросту выше, чем у машин, которые уже были в эксплуатации", — объяснил он.

Что касается китайских вариантов, которые часто стоят дешевле европейских аналогов, то их цена обусловлена пропорциональным снижением качества. Китайцы умеют делать хорошую резину, однако стоит такая не меньше фирменной.

"Я бы не стал на этом экономить. Лучше сэкономить на мойках, зимой лишний раз не помыть машину, но купить хороший комплект новой резины, который прослужит верой и правдой не один сезон", — заключил Фёдоров.