Шинный кризис: Какие марки покидают Россию Как только на Москву лёг первый снег и пришла пора переобуваться, автомобилисты выяснили, что ассортимент шин в магазинах стал меньше, а цены выросли. Какие производители шин могут уйти из России? 1 ноября, 01:40 Фото © Shutterstock

Кто из производителей шин ушёл, а кто остался

Вслед за итальянским производителем шин Pirelli и французским брендом Michelin о закрытии завода в России заявил японский гигант Bridgestone. И это событие совпало с наступлением сезона. Ситуацией тут же воспользовались автомагазины и автомастерские, которые повысили цены на зимнюю резину, ведь согласно закону , в зимний период эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных соответствующими шинами, запрещается.

По данным российского оператора системы маркировки товаров (ЦРПТ), в РФ сейчас на складах имеется порядка 30 млн штук зимней резины (как шипованной, так и нешипованной). Правда, эксперты портала Drom.ru указывают, что из заявленного количества 65% покрышек — российского производства, а 35% — хотя и импортные, но от непопулярных производителей из Китая, Южной Кореи, Турции и Узбекистана.

В свою очередь, аналитики бизнес-сообщества уверены, что в текущем моменте производство иностранных автопокрышек в России пока сохранится, правда, это не исключает роста цен на эту продукцию.

— Текущий ценник на шины иностранных производителей формируется, прежде всего, под воздействием общего ажиотажа, — поясняет аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Некоторые производители действительно покидают наш рынок, но другие, якобы уходящие, на самом деле свой бизнес в РФ продолжают, и в ближайшее время они просто так не уйдут.

В подтверждение своих слов, эксперт привел пример ситуации финской компании Nokian, которая передала свои российские активы российскому концерну "Татнефть", но фактически продолжает участие в производстве шин на своем заводе во Всеволожске (теперь продукция называется Kama Tyres — прим. Лайфа). По схожему пути пошли производители резины марок Yokohama и Continental, которые на сегодняшний день свою работу продолжают.

Какую качественную резину можно купить по хорошей цене

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Продавцы шин говорят, что премиальные марки не гарантируют улучшенную безопасность и/или повышенную износостойкость агрегатов машины.

— Премиальные автошины дают некоторые преимущества, сокращая тормозной путь, помогая удержать машину в повороте на максимальной скорости и т.д. Но это всё настройки, необходимые для эксплуатации специального или премиального транспорта, а просто установка дорогих шин без других технических настроек плюсов даёт мало, — поясняет менеджер центра Колесо.ру Александр Никитин. — Для повседневного использования вполне подойдут, например, корейские аналоги. Они будут идентичными по характеристикам, но выгоднее по цене.

Для справки: актуальная цена покрышки Bridgestone BLIZZAK SPIKE-02 R14 в Москве колебалась в районе 7000 рублей, а её аналог от корейского производителя Кumho WinterСraft Ice R14 предлагается за 4000 рублей. Оба экземпляра были произведены в прошлом году.

Какая есть альтернатива премиальным маркам шин

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— Пока иностранные шинные флагманы обдумывают стратегию на российском рынке, другие производители авторезины никуда уходить не собираются. Их прямые поставки вполне могут покрыть потребности дешёвых и средних по цене авто. А вот с премиум-сегментом поможет справиться параллельный импорт, — так считает Дмитрий Кан, директор московской компании Faeton37.ru, которая занимается оптовой поставкой автозапчастей крупным дилерским центрам.

По его словам, автопроизводители из Кореи и Китая и раньше поставляли свою продукцию в Россию на резине марок Hankook, Kumho и Triangle. Эти шины если и проигрывают своим японским и немецким аналогам, то не намного. А для тех владельцев, кто непременно желает для своего авто резину от Pirelli или Michelin, можно оформить заказ, например, через Казахстан, это добавит плюс 10–15% к стоимости каждого колеса.

С этой точкой зрения согласен и автоэксперт Игорь Моржаретто, который утверждает, что большинство отечественных производителей вполне могут справиться с удовлетворением основного шинного спроса в РФ.

— Есть отдельные виды колёс нестандартных типоразмеров или выпускаемых для специальных задач, вот эту резину пока придётся заказывать через параллельный импорт, а для обычного автолюбителя вполне подойдут отечественные Cordiant и KAMA, они дешевле импортных аналогов, но принципиально не хуже, так как выпускаются по тем же технологиям, что и иностранные шины, и даже на том же самом оборудовании, — говорит он.

Не исключено, что в этой ситуации рост цен на шины от иностранных производителей (вне зависимости от того, в какой стране они фактически произведены), будет продолжаться. При этом наибольшую проблему данная ситуация может представлять для владельцев премиальных седанов, кроссоверов и внедорожников, а для среднестатистического российского автовладельца особого недостатка в выборе шин не будет.

Фото © Shutterstock Принципиальна ли для вас покупка шин именно известных и премиальных марок? 0 Да, я доверяю только известным иностранным производителям Мне всё равно какой производитель Производитель важен, но если нет выбора, то обойдусь и отечественным

Авторы Максим Греков