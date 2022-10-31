Автомобили, телевизоры, холодильники: Производители каких товаров из Южной Кореи уходят из России Россиянам, привыкшим к автомобилям, бытовой технике, мобильным телефонам и другим товарам южнокорейских марок, возможно, придётся о них забыть. О каких товарах идёт речь? 31 октября, 01:40 Завод "Хёндай мотор мануфактуринг Рус" в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Президент Владимир Путин сказал , что решение Южной Кореи поставлять оружие Украине может разрушить добрые отношения этой азиатской страны с Россией. Это заявление российского лидера многие восприняли как сигнал к возможному закрытию российского рынка для официальных корейских товаров. Однако эксперты считают, что по факту торговое сотрудничество России и Южной Кореи планомерно сворачивается уже несколько месяцев подряд и, скорее всего, в ближайшей перспективе сократится до минимума, а запущенное Правительством РФ импортозамещение не сможет обеспечить желающих привычным списком всего корейского по приемлемой цене. При этом у некоторых групп товаров есть свои особенности.

Автомобили

Корейские легковые автомобили составляли значительную часть российского авторынка, проигрывая по объёму только отечественному автопрому. Согласно результатам исследования "Авито.Авто", доля новых корейских машин в этом году составила 18,7% от рынка, а среди всех подержанных автомобилей "корейцев" 8,4%. Однако, по мнению автоэкспертов, корейские авто вполне могут отойти в России на второй план. Это связано с остановкой в марте 2022 года производства в РФ автомобилей марки KIA и сокращением до минимума производства машин марки Hyundai. Вот что рассказал Лайфу автоэксперт, партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

— Пока концерн Hyundai – KIA не озвучил решение о полном уходе из нашей страны, но сборочное производство в Сестрорецке не работает и выставлено на продажу. И поставок из Южной Кореи, скорее всего, тоже не будет, так как западные санкции создали проблемы с системой оплаты. Остаётся вариант ввоза авто по каналам импортозамещения, например через Казахстан. Дорогие модели уже везут, но это единичные экземпляры, а возиться с массовым сегментом, очевидно, никто не будет, так как это нерентабельно.

Линия сборки автомобилей KIA Sportage на заводе "Автотор". Фото © ТАСС / Виталий Невар

Россияне уже переключились на продукцию из КНР.

Для справки: согласно данным АО "Электронный паспорт", только в августе текущего года россияне приобрели 11 037 машин из КНР, и это 25,9% всех продаж. Больше купили только российских легковушек — 38,7% от общего объёма продаж.

Электроника и бытовая техника

Одним из флагманов на российском рынке электроники была компания Samsung Electronics, которая пришла в РФ ещё в начале 90-х. В последние годы компания стабильно занимала 25–30% рынка по смартфонам, мониторам, ноутбукам и прочей умной технике, однако с 4 марта текущего года остановила поставки в Россию, при этом договорившись с США о самостоятельном определении санкций. Но продукция Samsung из российских магазинов никуда не исчезла, только объём поставок товаров — а соответственно, и продаж — снизился. По информации Mobile Research Group, на начало осени текущего года доля всех гаджетов Samsung на российском рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала с 33 до 16%. Кстати, эксперты подчёркивают, что из этих 16% не менее половины — "серый" импорт. Сложившаяся ситуация не устраивает Samsung Electronics, и поэтому компания ищет способы вернуть себе прежние позиции, но пока рассматривает варианты полуофициальных поставок через разные юридические лица в третьих странах и без номенклатуры для IT-сферы (RAM-памяти, жёстких дисков и других комплектующих).

Один из цехов по сборке телевизоров на территории завода компании Samsung, Калужская область. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

— Найти замену продукции Samsung обычному россиянину не проблема, — уверяет Александр Золотарёв, директор компании FixIT. — Если сравнивать по качеству и производительности гаджетов, то китайские аналоги от Honor и Xiaomi вполне подходят, а цена на них ниже. Такая же ситуация и с микроэлектроникой.

Вот только с телевизорами Samsung всё так не просто. В 2019–2020 году компания уже блокировала Smart TV несертифицированных в России устройств, и это показывает, что ввозить аппараты данной фирмы через "серые" схемы не имеет смысла, при желании производителя такая продукция на территории РФ перестанет полноценно работать. Но пока российский телезавод Samsung, расположенный в Калужской области, работает и о сворачивании производства не заявлял.

Отдельного внимания заслуживает другой гигант корейской электроники — LG.

Как стало известно Лайфу, руководство этой южнокорейской компании серьёзно прорабатывает вопрос закрытия своего завода в России, который выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры. По ряду сообщений, часть топ-менеджмента российского отделения LG уже релоцирована в Ташкент, чтобы организовать перенос российского производства в Узбекистан на мощности завода Artel. Однако эксперты сомневаются в быстрой реализации таких планов.

— Скорее всего, LG окончательно из России не уйдёт, — уверен ведущий эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — Возможно, релокация менеджмента — это временное явление, направленное на вывод конкретных лиц из-под западных санкций. Тем более что [компания] Artel очевидно не заинтересована в том, чтобы продукция LG составляла ей конкуренцию. Я считаю, что корейцы продолжат производить технику на заводе в [посёлке] Дорохово в Московской области. А вот её ассортимент — это спорный вопрос: если не будет достаточного количества комплектующих, ввоз которых сейчас ограничен самой корейской стороной, то производиться будут только отдельные модели.

Бытовая техника LG Electronics в одном из магазинов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Для справки: инвестиции LG в подмосковный завод составили 30,4 миллиарда рублей. Согласно статистике Holodilnik.ru, в январе – августе текущего года доля LG в РФ в сегменте стиральных машин составила 17% (за тот же период 2021 года — 22%), холодильников — 10% (против 12%), телевизоров — 7,8% (против 15,2%).

Автомобили марки KIA. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Важны ли для вас южнокорейские товары? 0 Да, мне нравятся машины и техника из этой страны Нет, я подберу аналоги от других производителей Эти товары неплохие, но бегать именно за ними не буду

Авторы Максим Греков