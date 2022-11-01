Немецкие дети недоедают: В Германии начинают экономить на питании учащихся В детских садах Германии перед родителями ставят серьёзный вопрос: повышать цены на питание, отказаться от мяса или снижать качество еды? Из-за роста цен многим придётся отказаться от горячих обедов. 1 ноября, 11:48 Фото © Shutterstock

Популярная немецкая газета Die Zeit подняла очень больную тему для многих немцев. Рост затрат на электроэнергию и инфляция повышают стоимость обедов в детских садах. В результате возникают конфликты между родителями и воспитателями. Приходится решать, каким образом снизить затраты на питание. Кому-то приходится отказываться от самых необходимых, но вместе с тем и самых дорогих продуктов — рыбы и мяса. Кто-то просто повышает плату за детский сад, а где-то закупают более дешёвые продукты, то есть более низкого качества.

Так, в Любеке собираются удвоить взнос родителей на тёплый обед в детских садах. Вместо прежних 52 евро в будущем родители должны будут платить около 106 евро в месяц. И это в дополнение к плате за детский сад. Для многих семей это дополнительная сумма, с которой они в настоящее время не могут справиться. В родительском сообществе бьют тревогу: будут семьи, в которых детям вообще будет сложно получить горячую еду за весь день. Конечно, расходы родителей на питание детей сильно различаются. Они зависят от федеральной земли, муниципалитета и поставщика. Но семьи по всей стране задаются вопросом, как они собираются покрывать дополнительные ежемесячные расходы. Рекордный уровень инфляции в 10%, рост цен на энергоносители, продукты питания, транспорт и рабочую силу — всё это бьет по самому больному: родители вынуждены экономить на питании детей.

В результате всё больше и больше родителей предпочитают оставлять своих детей дома или сокращать их часы пребывания в детском саду. Так удаётся сэкономить. Эту тенденцию заметили в Arbeiterwohlfahrt, под управлением которого находится около 2600 детских садов в стране.

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Многие детские сады, поставщики услуг и муниципалитеты ищут решения, которые снизят рост затрат для родителей. Это означает, например, отказ от мяса, снижение качества закупаемых продуктов или и то и другое одновременно.

Заведующая детским садом Мелани Краузе из Ассоциации работников детских садов Нижней Саксонии обратила внимание, что многие детские сады решили сначала сэкономить на самых дорогих продуктах, таких как мясо и рыба. Кроме того, приходится иногда отказываться от качества и больше внимания уделять количеству закупаемых продуктов. Некоторые детские сады выбрали более дешёвых поставщиков.

— К сожалению, дёшево не всегда означает хорошо, — признаёт учитель.

Город Фрайбург-им-Брайсгау принял другую стратегию. Там решили перейти на вегетарианскую еду. Алин Хофманн, представитель города от родителей и мать двоих маленьких детей рассказала, что в городе идут большие споры между вегетарианцами и мясоедами. Тем не менее от мяса и рыбы в детских садах было решено отказаться.

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Шеф-повар Катя Цейтлер из Роттендорфа недалеко от Вюрцбурга предложила другое решение. Она считает, что не надо экономить на продуктах. Она начала экономить на электричестве, энергии и персонале. Свет на её кухне теперь контролируется датчиком движения, все процессы приготовления оптимизированы. Работники должны сократить свой рабочий день. Однако повар не знает, как долго сможет поддерживать цены.

Впрочем, дорожает не только мясо и рыба. Уте Алекси, диетолог из Боннского университета, говорит, что на фруктах и овощах не следует экономить ни при каких обстоятельствах. Впрочем, они в последние месяцы тоже стали стоить существенно дороже. По данным Ассоциации немецких предприятий общественного питания и детских садов, нельзя сказать, что вегетарианская еда значительно дешевле мясной. Например, заменители сои или люпина стоят примерно столько же, сколько продукты животного происхождения. Таким образом, если требуется значительное понижение цены, то приходится экономить на качестве.

— Почему нет простой и вкусной еды? Яичница, салат из огурцов, картофельное пюре. Или картофель, творог, ливерная колбаса, — спрашивает Франциска Ян, представитель родителей Хемница.

По её словам, разочарование родителей из Хемница в питании очень велико. Сейчас они платят 480 евро за обед в муниципальном детском саду. Есть также деньги на завтрак и закуски. В августе Ян заплатила 165,60 евро только за питание одного из двух своих детей в дополнение к основной плате. Также в Хемнице некоторые родители поэтому предпочитают сами заботиться о своих детях, работая из дома, чтобы сэкономить на питании.

Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann Будет ли в дальнейшем усугубляться продовольственный кризис в странах ЕС? 0 Да, это неизбежно Да, но скоро кризис будет пройден Нет, скоро цены на продовольствие начнут снижаться

Авторы Нина Важдаева