Ни выпить, ни закусить: Немцы рискуют остаться без пива и колбасок В Германии появились проблемы с производством пива и колбасы. Отрасль на грани экономического коллапса. 25 октября, 01:40 Фото © Getty Images / Frank Rumpenhorst

Почему немецкое пиво может исчезнуть из магазинов

В понедельник немецкое бизнес-сообщество обсуждало две тревожные новости. Во-первых, из-за экономии электроэнергии крупные сети супермаркетов начинают сокращать рабочее время, что не может не сказаться на продажах.

Во-вторых, банки в Германии стали активно отказывать предпринимателям в кредитах. Объяснение здесь простое: финансисты боятся надвигающейся рецессии и опасной волны банкротств. Таковы результаты опроса, проведённого Мюнхенским институтом экономических исследований. Он был опубликован в понедельник и показал, что 24,3% компаний, которые в данный момент хотят получить кредит в банке, сталкиваются с отказами.

При этом для многих компаний кредит сейчас — это единственный способ выжить. Это касается в том числе и производителей пива. С конца сентября в Германии пивоваренные компании начали приостанавливать производство. Сейчас растёт риск закрытия компаний.

Так, деловая газета Handelsblatt описала проблемы производителей пива в Южной Германии. Там часть пивоварен вынуждена была закрыться на время из-за нехватки сырья. В частности, приостанавливала производство одна из крупнейших пивоварен Тюрингии, которая делает пенный напиток уже 130 лет.

В Германии ещё несколько месяцев назад закрылся ряд заводов по производству удобрений. В результате сократился выпуск побочного продукта — промышленных объёмов двуокиси углерода. В результате стоимость одной тонны углекислого газа выросла в 35 раз: со ста евро до трёх с половиной тысяч. При этом углекислый газ просто незаменим при производстве пива.

В Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии отметили, что CO₂ крайне важен для отрасли, потому что он превращается в угольную кислоту, когда реагирует с водой. Всё это важные процессы для производства пенного напитка. Забила тревогу и Ассоциация немецких пивоваров. Пивоваренные заводы нуждаются в дополнительном количестве CO₂ для наполнения под давлением кегов, резервуаров и бутылок. В противном случае пиво будет слишком сильно пениться, а этого не должно быть.

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В немецкой прессе проблемы пивоваренной отрасли поднимаются постоянно. Без стабилизации обстановки на сырьевом рынке их не решить. Немецкая газета Der Spiegel даже задавалась вопросом, а не придётся ли немцам вообще перестать пить пиво. Впрочем, жителей Германии такое развитие событий совершенно не устраивает. Пивоваров тоже. При этом и системного решения проблем производства пока нет. Отрасль оказалась на грани экономического коллапса.

В Der Spiegel поднимался даже такой крамольный вопрос: уж не станет ли знаменитый Октоберфест в Мюнхене винным фестивалем? Действительно, у производителей вина проблем значительно меньше. Технологии производства не требуют такого количества газа и электричества, как пивные. Впрочем, немецкие журналисты сами же признали: баварцы пиво на вино никогда не променяют.

Оригинальное решение предложил министр экономики Баварии Хуберт Айвангер: улавливать углекислый газ, который производится на цементных заводах, и поставлять его на пивоваренные. "Будет ли пиво пахнуть стройкой, а не стройка пивом?" — шутили местные жители.

Чем выше качество пива, тем больше энергии требует его производство. Этот продукт всегда был визитной карточкой Германии, подходить к производству здесь привыкли серьёзно. Если проблемы с сырьём не будут решены, то часть компаний может просто уйти с рынка.

Впрочем, оставшиеся на рынке производители уже начинают экономить. В результате снижается качество пива. Ещё один способ экономии — банальный недолив. Как выяснилось, даже на прошедшем недавно Октоберфесте были обнаружены не лучшие образцы подачи пенного напитка.

По данным департамента районной администрации Мюнхена (KVR), так называемый унтершанк (проще говоря, недолив) был обнаружен в 31% образцов напитка, представленного на фестивале. Для сравнения: в 2019 году он был на уровне 18%, а в 2018 году — 14%.

Какие сложности испытывают производители колбас и сосисок

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Каждая четвёртая компания в Германии сейчас планирует сокращение рабочих мест. Это результат энергетического кризиса. Такие выводы сделали аналитики Фонда семейного бизнеса в ходе исследования, которое опубликовали в понедельник. Кстати, аналогичный опрос социологи проводили и в апреле. Для сравнения: тогда сокращать штат были готовы только 14% опрошенных работодателей.

Райнер Кирхдорфер, глава Фонда семейного бизнеса, считает результаты опроса "тревожным сигналом". Уже идёт постепенное перемещение производственных мощностей. Это фатальное развитие в Германии ускоряется. Компании сокращают производство в Германии или перемещают его туда, где затраты на энергию, налоги и стоимость рабочей силы ниже.

Нелёгкие времена переживают многие компании. В том числе и в сегменте АПК. Здесь на проблемы с энергетикой накладываются ещё и сложности с удобрениями.

По данным исследования консалтинговой компании PwC Strategy&, нынешний способ производства продуктов питания и высокое потребление мяса ставят под угрозу глобальные поставки продуктов питания в будущем.

При этом сами производители мяса сталкиваются с большими проблемами. Так, ещё два года назад ветеринары впервые обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС) у дикого кабана в Бранденбурге. С тех пор у немецких свиноводов и мясников начался кризис, который сейчас только обостряется. В результате под угрозой может оказаться и производство главной закуски к пиву и второй визитной карточки немецкой пищевой промышленности — колбасок и сосисок.

Фото © Getty Images / AlexPro9500 Как вы думаете, что будет с производством пива и колбас в Германии? 0 Начнётся дефицит Вырастут цены Проблемы скоро решатся

Авторы Нина Важдаева