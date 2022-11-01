Учёные воссоздали лицо "загадочного вампира Новой Англии", умершего 200 лет назад

Американские учёные воссоздали лицо 55-летнего мужчины из штата Коннектикут, который был похоронен 200 лет назад как вампир. Об этом специалисты рассказали на Международном симпозиуме по криминалистике и идентификации людей, проходящем в Вашингтоне.

"Бедренные кости были отделены и сложены крест-накрест на груди. Так он не смог бы восстать из могилы и нападать на живых", — пояснила директор участвовавшей в проекте компании Parabon NanoLabs Эллен Грейтак.

Останки мужчины найдены в гравийном карьере Коннектикута ещё в 1990 году. Судя по расположению костей, местные жители считали его вампиром и эксгумировали через несколько лет после смерти. В 2019 году учёные выделили ДНК мужчины и установили, что это был бедный фермер Джон Барбер, умерший от туберкулёза. А с помощью технологии трёхмерной реконструкции лица был восстановлен облик скончавшегося "загадочного вампира Новой Англии": светлая кожа, карие глаза, веснушки.

"Когда кости становятся старыми, они ломаются и фрагментируются. К тому же, когда останки покоятся в определённой среде сотни лет, ДНК из окружающей среды, например от бактерий и грибов, также попадают в них. Мы хотели показать, что всё ещё можем извлекать ДНК из сложных исторических останков", — объяснила цель эксперимента Грейтак.