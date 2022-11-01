Клишас счёл неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас счёл нецелесообразным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, несмотря на "очевидный пробел в законодательстве".
"Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)", — написал сенатор в телеграм-канале.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что депутаты собрались ввести уголовное наказание для граждан за уклонение от военной службы по призыву по мобилизации при отсутствии отсрочки. Авторы документа предлагают штрафовать уклонистов за отказ от мобилизации на сумму от 200 до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период до трёх лет. Также предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет.
Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Накануне Владимир Путин заявил, что точка в мобилизационных мероприятиях поставлена. Специальный указ о завершении мобилизации не нужен, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков