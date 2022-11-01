Клишас счёл неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что депутаты собрались ввести уголовное наказание для граждан за уклонение от военной службы по призыву по мобилизации при отсутствии отсрочки. Авторы документа предлагают штрафовать уклонистов за отказ от мобилизации на сумму от 200 до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период до трёх лет. Также предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет.