Серийный людоед вышел на свободу из российской колонии, соседи в ужасе

Людоед Михаил Малышев вышел на свободу из исправительной колонии в Пермском крае, он отсидел 23 года за серию убийств. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Пермскому краю, пишет 59.ru.

57-летний мужчина отбывал наказание в колонии ИК-10 в городе Чусовом. Там он работал развозчиком еды, доставляя её в штрафной изолятор и помещение для заключённых со строгими условиями содержания. Как рассказали телеканалу "360" соседи людоеда из Перми, после его освобождения они боятся гулять с собаками.

"Днём [на собак жалуются] — дети, "палочники", все ворчат, бурчат. А ночью я спокойно отпускаю собак. А этот нелюдь может начать с ночного времени! Сейчас он вроде бы днём не выходит", — поделилась одна из соседок каннибала.

Прозвище Людоед Малышев получил после задержания, когда силовики обнаружили в его квартире два холодильника с мясом — либо собачьим, либо человеческим. С помощью полиграфа выяснилось, что пермяк совершил не менее восьми убийств. Один из случаев связан со студенткой, которую он изнасиловал, расчленил, а затем из части останков он вместе с сожительницей сделали фарш для готовки. Таким же образом он съел одного из своих приятелей.