Эрдоган в разговоре с Путиным выразил уверенность в разрешении проблем по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в скором разрешении проблем относительно зерновой сделки. Об этом сообщает канцелярия главы Турции.
"Президент Эрдоган выразил уверенность, что, если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в этом вопросе (зерновой сделке. — Прим. Лайфа), как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решён с помощью конструктивного подхода. В этом случае также будут поощряться шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам [между Россией и Украиной]", — говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.
Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Анкара продолжает выступать перед всеми участниками сделки с инициативами, которые могут решить возникшие в стамбульских договорённостях проблемы.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев