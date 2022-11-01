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1 ноября, 14:38

Эрдоган в разговоре с Путиным выразил уверенность в разрешении проблем по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в скором разрешении проблем относительно зерновой сделки. Об этом сообщает канцелярия главы Турции.

"Президент Эрдоган выразил уверенность, что, если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в этом вопросе (зерновой сделке. — Прим. Лайфа), как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решён с помощью конструктивного подхода. В этом случае также будут поощряться шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам [между Россией и Украиной]", — говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Анкара продолжает выступать перед всеми участниками сделки с инициативами, которые могут решить возникшие в стамбульских договорённостях проблемы.

Путин прояснил позицию Москвы по зерновой сделке

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Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артур Белкин

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