Эрдоган в разговоре с Путиным выразил уверенность в разрешении проблем по зерновой сделке

"Президент Эрдоган выразил уверенность, что, если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в этом вопросе (зерновой сделке. — Прим. Лайфа), как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решён с помощью конструктивного подхода. В этом случае также будут поощряться шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам [между Россией и Украиной]", — говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.