Врачи Подмосковья спасли годовалого малыша с двухкилограммовой опухолью почки

Подмосковные врачи удалили злокачественную опухоль из тела ребёнка, которая весила два килограмма: новообразование составляло четверть от общего веса малыша. Об этом рассказали в пресс-службе Московского областного онкологического диспансера.

Нефробластома, по всей вероятности, могла сформироваться всего за несколько недель, а спровоцировать её способно резкое падение. Как объяснил детский хирург диспансера Владимир Стрыков, в таком возрасте дети учатся ходить и неудачных падений тут никак не избежать. В данном случае маленький пациент мог упасть на живот или поясницу. В таких случаях есть риск возникновения образования даже за пару дней. Врачи объясняют это особенностями растущего организма.

Родители мальчика заметили у него резкое увеличение размеров в области живота. По результатам УЗИ стало ясно, что в его теле находится опухоль огромных масштабов — 20х16х14 см, которая шла от печени до малого таза. Проведя обследование в онкодиспансере, малышу назначили химиотерапию, но результатов она не принесла. После этого врачи приняли решение удалить образование.

"Новообразование практически полностью разрушило почку. Мы удалили его вместе с остатками органа единым блоком без вскрытия капсулы. Увеличенных лимфоузлов во время операции не обнаружили. Тем не менее ближайшие лимфоузлы мы всё же взяли на анализ, чтобы убедиться, что они не поражены опухолевыми клетками", — рассказал хирург.

Сейчас с мальчиком всё в порядке: он чувствует себя хорошо, а его живот стал обычных размеров. Ему предстоит провести ещё ряд обследований, чтобы определить дальнейшее лечение.