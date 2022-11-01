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1 ноября, 14:42

В Донецке подросток подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток"

В Кировском районе Донецка 14-летний подросток подорвался на украинской мине "Лепесток". Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики. О состоянии ребёнка информации нет.

"По ул. Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался подросток 2008 г.р.", говорится в тексте.

Применение мин "Лепесток" против жителей Донбасса сравнили с геноцидом времён ВОВ

Применение мин "Лепесток" против жителей Донбасса сравнили с геноцидом времён ВОВ

Ранее сообщалось, что военный корреспондент Семён Пегов получил ранение ноги под Донецком, наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток". Журналиста госпитализировали в Республиканский травматологический центр.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми

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