В Донецке подросток подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток"
В Кировском районе Донецка 14-летний подросток подорвался на украинской мине "Лепесток". Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики. О состоянии ребёнка информации нет.
"По ул. Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался подросток 2008 г.р.", — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент Семён Пегов получил ранение ноги под Донецком, наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток". Журналиста госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
ТАСС / Александр Река