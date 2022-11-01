В Донецке подросток подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток"

В Кировском районе Донецка 14-летний подросток подорвался на украинской мине "Лепесток". Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики. О состоянии ребёнка информации нет.

"По ул. Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался подросток 2008 г.р.", — говорится в тексте.