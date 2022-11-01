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1 ноября, 14:53

Депутат Дьяконова пообещала помочь жителям Харьковской области в трудоустройстве

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова встретилась в пункте временного размещения (ПВР) Липецкой области с переселенцами из Донбасса и Харьковской области. По её словам, вопросы трудоустройства жителей ДНР и ЛНР решаются быстро, поскольку республики входят в состав РФ, и сейчас в помощи нуждаются переселенцы из Харьковской области.

"Очень важно, что людям, которые пережили страшные события, сегодня комплексно оказывается помощь. В Липецкой области уже сложилась практика, что в ПВР приезжают специалисты всех служб, всех ведомств, чтобы помочь жителям освобождённых территорий максимально полно решить в одном месте и юридические, и бытовые, и организационные вопросы", — сказала Дьяконова.

Сегодня харьковчане говорят о желании выйти на работу, но без российского гражданства они трудоустроиться не могут — у людей нет денег на перевод документов, пояснила Дьяконова, тем более если это многодетная семья.

"Сейчас с Администрацией Липецкой области прорабатываем решение этого вопроса. Думаю, что в ближайшее время удастся закрыть эту проблему. Варианты с работой в районе для этих людей уже нашли", — подытожила депутат.

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Ранее Лайф писал, что Дьяконова будет куратором проекта "Моя карьера с "Единой Россией". По словам замруководителя партии Андрея Исаева, основной задачей проекта является оказание всесторонней помощи женщинам и супругам мобилизованных граждан РФ.

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ТАСС / AP / Leo Correa

Ирина Фальке

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