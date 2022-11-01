Шойгу снова провёл переговоры с министром обороны Турции из-за зерновой сделки

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вновь обсудил вопрос зернового коридора в Чёрном море с турецким коллегой Хулуси Акаром. В российском оборонном ведомстве уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Турции.

"1 ноября министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провёл переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", — говорится в сообщении пресс-службы.