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1 ноября, 15:04

Шойгу снова провёл переговоры с министром обороны Турции из-за зерновой сделки

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вновь обсудил вопрос зернового коридора в Чёрном море с турецким коллегой Хулуси Акаром. В российском оборонном ведомстве уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Турции.

"1 ноября министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провёл переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", — говорится в сообщении пресс-службы.

В предыдущий раз этот вопрос главы министерств обсуждали 31 октября. Сейчас было продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов в рамках сделки.

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Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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