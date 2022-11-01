Шойгу снова провёл переговоры с министром обороны Турции из-за зерновой сделки
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вновь обсудил вопрос зернового коридора в Чёрном море с турецким коллегой Хулуси Акаром. В российском оборонном ведомстве уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Турции.
"1 ноября министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провёл переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", — говорится в сообщении пресс-службы.
В предыдущий раз этот вопрос главы министерств обсуждали 31 октября. Сейчас было продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов в рамках сделки.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
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