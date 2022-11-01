В Генштабе призвали ужесточить закон о передаче актуальных данных в военкоматы

В России необходимо ужесточить законы, которые обязывают граждан передавать актуальные данные о своём состоянии здоровья, семейном положении и ряде других факторов в военкоматы. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин, пишет РБК.

По его словам, военные комиссариаты, с учётом количества работающих в них сотрудников, не могут собирать актуальные данные обо всех гражданах, которые стоят на учёте.

"Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они своевременно заносились в картотеку и базу данных "Горизонт-МР", — заявил Побирохин.